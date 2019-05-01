Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
03 апреля
C 1 мая EL-AL возобновляет авиасообщение по маршруту Тель-Авив – Москва

Рейсы будут выполняться на лайнере Boeing 737-900 семь раз в неделю из «Домодедово».


Picture background

 

Как сообщили нам сегодня в Министерстве туризма Израиля, с 1 мая 2025 года израильская национальная авиакомпания EL-AL возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Тель-Авив – Москва.

Авиакомпания EL-AL основана в 1948 г. Она является крупнейшим авиаперевозчиком Израиля.

Рейсы будут выполняться семь раз в неделю из аэропорта «Домодедово». С понедельника по среду запланирован 1 ежедневный вылет, а по воскресеньям и четвергам – по 2 рейса в день.

Полеты будут осуществляться на бортах Boeing 737-900. Время в пути составит 5 часов. 

 

В настоящее время рейсы между Израилем и РФ осуществляют три авиакомпании: EL AL, Red Wings и «Азимут». Полеты доступны из Москвы и Сочи. 

 

«Авиасообщение между Израилем и РФ постепенно выходит на прежний допандемийный уровень. У туристов появился больший выбор по цене, по времени и дате вылета. В ближайшем будущем мы ожидаем увеличение авиаперевозки между городами РФ и Израиля», - отметил Владимир Шкляр, директор российского представительства Министерства туризма Израиля. 

 

Авиакомпания Red Wings занимается согласованием формальностей по запуску новых рейсов в Эйлат, сообщили на днях израильские СМИ.

 "Российская авиакомпания Red Wings объявила о планах выполнять рейсы в Эйлат с 12 июня. Предполагается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю с возможностью увеличения до двух рейсов.

Полеты будут выполняться на SSJ 100 с технической посадкой в Сочи.

При увеличении спроса самолет может быть заменен на Ту-204/Ту-214", - сообщил израильский новостной портал Mako.
В пресс-службе авиакомпании Red Wing также сообщили о заинтересованности в запуске рейсов в Эйлат.

Россия в 2024 году сохранила четвертое место по турпотоку в Израиль, сообщили также ранее пресс-службе министерства туризма страны.

"Россия занимает четвертое место по объему турпотока в Израиль в январе-декабре 2024 года, за прошедший год страну посетили 72,6 тыс. российских туристов.

Сейчас мы активно работаем над восстановлением турпотока", - рассказали в пресс-службе.

 

Согласно статистике, всего в 2024 году Израиль принял 961 тыс. туристов. Первое место с большим отрывом заняли США, откуда приехали 330,3 тыс. путешественников. За ними следуют Франция (130,7 тыс.) и Великобритания (79,1 тыс.).

Также в топ-10 вошли Украина, Германия, Канада, Италия, Индонезия и Бельгия.

В 2023 году Россия также заняла четвертое место среди стран, откуда в Израиль приехало больше всего туристов – 158,5 тысяч.

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 