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03 апреля
C 1 мая EL-AL возобновляет авиасообщение по маршруту Тель-Авив – Москва
Рейсы будут выполняться на лайнере Boeing 737-900 семь раз в неделю из «Домодедово».
Как сообщили нам сегодня в Министерстве туризма Израиля, с 1 мая 2025 года израильская национальная авиакомпания EL-AL возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Тель-Авив – Москва.
Авиакомпания EL-AL основана в 1948 г. Она является крупнейшим авиаперевозчиком Израиля.
Полеты будут осуществляться на бортах Boeing 737-900. Время в пути составит 5 часов.
В настоящее время рейсы между Израилем и РФ осуществляют три авиакомпании: EL AL, Red Wings и «Азимут». Полеты доступны из Москвы и Сочи.
«Авиасообщение между Израилем и РФ постепенно выходит на прежний допандемийный уровень. У туристов появился больший выбор по цене, по времени и дате вылета. В ближайшем будущем мы ожидаем увеличение авиаперевозки между городами РФ и Израиля», - отметил Владимир Шкляр, директор российского представительства Министерства туризма Израиля.
Авиакомпания Red Wings занимается согласованием формальностей по запуску новых рейсов в Эйлат, сообщили на днях израильские СМИ.
"Российская авиакомпания Red Wings объявила о планах выполнять рейсы в Эйлат с 12 июня. Предполагается, что рейсы будут выполняться один раз в неделю с возможностью увеличения до двух рейсов.
Полеты будут выполняться на SSJ 100 с технической посадкой в Сочи.
При увеличении спроса самолет может быть заменен на Ту-204/Ту-214", - сообщил израильский новостной портал Mako.
Россия в 2024 году сохранила четвертое место по турпотоку в Израиль, сообщили также ранее пресс-службе министерства туризма страны.
"Россия занимает четвертое место по объему турпотока в Израиль в январе-декабре 2024 года, за прошедший год страну посетили 72,6 тыс. российских туристов.
Сейчас мы активно работаем над восстановлением турпотока", - рассказали в пресс-службе.
Согласно статистике, всего в 2024 году Израиль принял 961 тыс. туристов. Первое место с большим отрывом заняли США, откуда приехали 330,3 тыс. путешественников. За ними следуют Франция (130,7 тыс.) и Великобритания (79,1 тыс.).
Также в топ-10 вошли Украина, Германия, Канада, Италия, Индонезия и Бельгия.
В 2023 году Россия также заняла четвертое место среди стран, откуда в Израиль приехало больше всего туристов – 158,5 тысяч.
/TOURBUS.RU
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