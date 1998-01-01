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Россияне на Кубе поставили новый рекорд

В минувшем году, по окончательным данным, остров Свободы посетили 185,8 тыс. россиян

В минувшем году на Кубе зафиксировали 185,8 тыс. туристических прибытий из России, сообщила cоветник по туризму посольства Республики Куба в РФ Кристина Леон Изнага, которую цитирует пресс-служба АТОР.

Это на 1% больше, чем в 2023 году (184,8 тыс.), и на 5% превышает результат допандемийного 2019 года (почти 178 тыс.).

Почти 186 тыс. туристических прибытий – это новый исторический рекорд российского туризма на Кубе. Однако здесь готовы принимать в несколько раз больше гостей из России, - отмечают эксперты АТОР. Как заявлял ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда, задача на ближайшие годы – увеличить российский турпоток до 500 тыс. туристов в год.

Однако существующие объемы авиаперевозки существенно меньше, чем потенциальный спрос со стороны российского рынка: сейчас прямые рейсы на Кубу – в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко – выполняются только из Москвы. Прямые перелеты сейчас осуществляют авиакомпании «Россия» и Nordwind Airlines. Дважды раз в месяц из Москвы в Гавану летает венесуэльская авиакомпания Conviasa, но билеты на эти рейсы сложно достать.

По информации АТОР, в прошлом году кубинские власти вели переговоры с российскими авиавластями и авиакомпаниями по увеличению количества рейсов и расширении географии вылетов. В частности, обсуждалось открытие рейсов из Санкт-Петербурга.

На Кубе также высказывали заинтересованность о запуске рейсов из России в Тринидад, Ольгин и Сьенфуэгос.

Пока все эти планы остаются лишь на бумаге. Скорее всего, ситуация не изменится и в 2025 году из-за дефицита провозных емкостей.

Как рассказал РИА «Новости» посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья, отсутствие дальнемагистральных самолетов на данный момент не позволяет авиакомпаниям запустить новые рейсы на Кубу из российских регионов. Поэтому туристам, как и сейчас, придется лететь на Кубу только из Москвы.

Впрочем, стабильность полетных программ туроператоров не может не радовать. Рейсы Nordwind Airlines на курорты Варадеро и Кайо-Коко стали уже круглогодичными. Раннее бронирование туров на Кубу на летний сезон 2025 года открыто, а скидки на размещение сейчас доходят до 50%.

По словам кубинского дипломата, на Кубе нет проблем с обслуживанием карт платежной системы «Мир»: их принимают в основных туристических и торговых центрах страны. В течение 2025 года этот список расширится.

Кроме того, Россия поможет Кубе с обеспечением бесперебойной работы национальной энергосистемы. Москва на безвозмездной основе уже передала Гаване на эти цели 2 млн долларов и предоставила кредит в 60 млн долларов на закупку топлива.

/TOURBUS.RU