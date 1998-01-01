Не Эрмитажем единым: Санкт-Петербург предлагает нетривиальные маршруты для туристов

Познакомить с "новой географией Петербурга" – такую цель поставили перед собой организаторы пресс-тура для московских журналистов из Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Петербург – один из самых удивительных городов России, привлекающий своим неповторимым магнетизмом и огромным обилием достопримечательностей, как в историческом центре, так и далеко за его пределами.

Бурно развивающийся мегаполис, в котором постоянно возникают новые туристические локации,- требует постоянно возвращения, приятно удивляя свежими впечатлениями.

Началом знакомства с городом на Неве стала автобусная экскурсия «Новая География Петербурга», в ходе которой показываются те сооружения и культурные пространства, которые появились совсем недавно, но уже завоевали популярность у горожан и туристов. Так, с современной городской скоростной магистрали – ЗСД открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт Санкт-Петербурга, с самым высоким небоскребом в Европе Лахта-центр. Строительство этого амбициозного общественно-делового комплекса началось еще в 2012 году.

Планируется, что здесь будут открыты штаб-квартиры известных российских корпораций и офисы, различная развлекательная инфраструктура, панорамный ресторан и смотровая площадка с видом на историческую часть города и залив. Особенностью небоскреба является его внешнее оформление - многослойное термотражающее стекло со специальным матовым покрытием, меняющим цвет в зависимости от интенсивности освещения. В пасмурную погоду – здание серое или бронзовое, а при ясном небе приобретает синий оттенок.

Следующий пункт путешествия – наглядное доказательство слияния «старого и нового»: недавно отреставрированный «Дацан Гунзэчойнэй», основанный еще в 1913 году. Основной гордостью и примечательностью этого буддийского храма, - настоящего места паломничества петербуржцев, называют пятиметровую позолоченную статую Большого Будды с нефритовым нимбом, а также барабаны мантр у входа, предназначенные для исполнения желаний.

На первом этаже - молитвенный зал, на втором – монашеские кельи, на третьем – библиотека и приемные комнаты, где проводят лекции по буддизму, ведут прием тибетские врачеватели и ламы.

А вот остановка на Васильевском острове ведет в новое, активно развивающееся общественно-культурное пространство «Севкабель Порт». Эта локация – живое доказательство того, как успешно могут сосуществовать креативные культурные площадки и заброшенные производственные цеха промышленного предприятия. Завод «Севкабель Порт», открытый в 1879 году, - одно из старейших предприятий Северной столицы.

После модернизации производства и реорганизации компании в 2014 году, собственниками было принято решение о переносе промышленных цехов за пределы городской черты и об открытии на территории АРТ - пространства. Стены покрыли впечатляющими муралами, - так, паблик-арт Александра Демкина «Погружение», посвященный Всемирному фестивалю молодежи и студентов, даже вошел в топ-7 лучших стрит – арт работ 2018 года.

В настоящее время реконструкция комплекса продолжается и для новых резидентов модернизируется целый корпус завода — Кабельный цех, где планируется создание Музея исследования Арктики и смотровой площадки. Изюминкой места можно назвать обустроенную набережную с видом на Финский залив и необычными «вертикальными» лежаками для принятия суровых северных солнечных ванн.

Большой популярностью у горожан и туристов пользуется и вновь открывший свои двери после реставрации, «Елагиноостровский дворец», - первый единый архитектурный ансамбль, созданный зодчим Карлом Росси. Расположенный в восточной и самой высокой части Елагина острова, летний императорский дворец привлекает к себе внимание еще издалека. В 1822 году, по поручению Росси, мастер Антон Фомин отлил для дворца на Санкт-Петербургском чугунолитейном заводе скульптуры двух львов, копии с античных статуй, которые украсили лестницу и которыми, как и в те времена, можно любоваться и по сей день.

На экскурсии туристам подробно рассказывают об истории места, его тайнах и легендах. Так, главный масон России Иван Елагин, в честь которого, собственно, и назван весь остров - проводил с графом Калиостро в подвалах своего дворца магические опыты. Муссировались слухи, что под дворцом находится запутанный лабиринт и тайные комнаты, в которых масоны искали философский камень. Во время пребывания Калиостро дворец был местом феерических «магнетических» представлений, а в наше время, в 1987 году получил статус официального музея.

С этого момента его постепенно реставрировали, а в 2016 году закрыли на комплексную масштабную реставрацию, на которую правительство Санкт-Петербурга выделило около 280 миллионов рублей.

В итоге здесь разместилась постоянная экспозиция из старинной мебели, скульптуры и бронзовых изделий, а в фондах музея ныне хранится более 15 тысяч предметов декоративно-прикладного искусства.

Продолжение рассказа — в нашем выпуске в среду.

/TOURBUS.RU

Фото предоставлено Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга