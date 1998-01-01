Министерство туризма Ставрополья возглавила Елена Шконда

К исполнению обязанностей министра Елена Шконда приступила после ареста двух экс-министров туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут, арестованный ранее по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении контракта на проведение фестиваля фейерверков, отстранен от должности. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, главой края принято решение об отстранении Реута от исполнения обязанностей министра", - говорится в сообщении.

ТАСС уточнил, что в соответствии с положением о министерстве, обязанности министра исполняет первый заместитель Елена Шконда (на фото).

Сообщается также, что министерство продолжит выполнять свои функции в штатном режиме. "Также по поручению губернатора назначена антикоррупционная проверка в отношении ряда должностных лиц министерства, участвовавших в принятии решений при заключении государственных контрактов", - сказано в пресс-релизе.

Напомним, что ранее Прокуратура Ставропольского края и УФСБ по региону сообщила, что «проводят проверки по исполнению многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 года по 2021 год. В отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)».

По данным прокуратуры, в рамках проверки было установлено, что в 2020 году министерство заключило контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2019 году, "что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 млн рублей".

Кроме того, документация по этому контракту 2020 года была подготовлена под заранее выбранную организацию. "В результате указанных действий бюджету Ставропольского края причинен ущерб в размере около 35 млн рублей", — отметила прокуратура.

Бывший министр туризма Ставрополья Александр Трухачев также задержан, сообщила позднее пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, что предшественник г-на Реута на посту министра Александр Трухачев был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.

/TOURBUS.RU