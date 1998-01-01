UNWTO: “Данные международного туризма за третий квартал обнадеживают”

Всемирная турорганизация ООН опубликовала подробный анализ восстановления международного туризма в этом году

Число международных туристских прибытий в третьем квартале текущего года выросло по сравнению с тем же периодом 2020 года на 58%, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), которые цитирует «Интерфакс».

«В июле-сентябре 2021 года число туристов, прибывших в другие страны не менее чем на одну ночь, выросло на 58% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Но осталось на 64% меньше, чем в третьем квартале 2019 года. Лучшие показатели восстановления международного туризма зафиксированы в Европе – там он снизился в третьем квартале на 53% по сравнению с тем же периодом 2019 года», — сообщает организация.

По ее данным, с января по сентябрь число международных туристских прибытий в мире снизилось на 20% по сравнению с 2020 годом, тогда как в первом полугодии этот показатель составлял минус 54%. В части регионов – Южной и Средиземноморской Европе, Карибском Бассейне, Северной и Центральной Америках – он превысил уровень 2020 года. В некоторых странах Европы число туристских прибытий приблизилось к результатам 2019 года, а иногда даже превышало их.

«Рост спроса связан с успехами вакцинации и ослаблением ограничений на въезд во многих странах. В Европе цифровой сертификат ЕС Digital Covid помог облегчить передвижение в пределах Евросоюза, что позволило удовлетворить откладывавшийся многие месяцы из-за ограничений спрос на поездки. Количество прибытий в январе-сентябре 2021 года было всего на 8% ниже аналогичного периода 2020 года, но все еще на 69% ниже, чем в 2019 году», — сообщает организация.

Несмотря на рост в третьем квартале, неравномерные показатели вакцинации и новые штаммы коронавируса могут повлиять на и без того медленное восстановление. Экономические проблемы также могут снизить спрос. UNWTO ожидает, что по итогам 2021 года снижение числа международных туристских прибытий составит 75% к уровню 2019 года. Таким же оно было и в 2020 году.

«Данные за третий квартал обнадеживают. Но число прибытий по-прежнему на 76% ниже, чем было до пандемии, а различные регионы мира показывают очень неравномерные результаты.

Из-за очередного скачка заболеваемости и появления новых вариантов вируса мы должны продолжать работу по обеспечению равного доступа к прививкам, координировать требования по въезду, использовать цифровые сертификаты вакцинации для того, чтобы сделать путешествия более доступными и поддержать туристическую отрасль», — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

При этом средняя стоимость туристической поездки за рубеж на человека увеличилась с $1 тыс. в 2019 году до $1,5 тыс. в 2021 из-за отложенного спроса и роста цен на услуги, сообщает также Всемирная туристская организация ООН.

«Средние расходы туристов на поездки значительно выросли – с $1 тыс. в 2019 году до $1,3 тыс. в 2020, а в 2021 году, как ожидаются, достигнут $1,5 тыс.. Это связано с отложенным спросом и сбережениями, сделанными туристами из-за закрытых границ. Кроме того, более высокие траты на поездки стали результатом роста стоимости транспорта и размещения в отелях, а также того, что туристы сейчас проводят в путешествиях больше времени», — отмечают в организации.

По ее данным, доходы стран от международного туризма выросли в связи с ростом числа прибытий по сравнению с 2020 годом. Так, Мексика в третьем квартале заработала на туризме столько же, сколько в 2019 году. В Турции поступления сократились на 20%, во Франции и Германии – на 27 и 37% соответственно, но эти результаты лучше, чем за два первых квартала года.

«Доходы от международного туризма могут достичь $700-800 млрд, что будет выше результата 2020 года, но на 50% меньше, чем в 2019 году. Экономический эффект туризма в 2021 году оценивается в $1,9 трлн, что значительно ниже, чем было в 2019 году — $3,5 трлн», — заключили эксперты UNWTO.

/TOURBUS.RU