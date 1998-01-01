Новости AZUR air начинает полеты в Каир сразу из четырех регионов России C первого мая российский перевозчик открывает рейсы в египетскую столицу из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Казани

Авиакомпания AZUR air 1 мая открывает регулярные рейсы в столицу Египта из четырех городов России – Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и Казани, сообщает в пресс-служба перевозчика. Все рейсы будут выполняться раз в неделю на воздушных судах Boeing 757-200. Полеты из Екатеринбурга будут выполняться по субботам, в обратную сторону – по пятницам, из Новосибирска по четвергам, обратно – по средам, из Красноярска – по вторникам, в обратном направлении – по понедельникам, из Казани – по понедельникам, обратно – по воскресеньям. Как уточняет перевозчик, по мере восстановления международного сообщения возможно увеличение частоты рейсов и расширение маршрутной сети в аэропорты Египта. Эксперты полагают, что после открытия чартерного сообщения с египетскими курортами эти рейсы будут переориентированы на Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Напомним, что замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник заявил журналистам, что в ближайшее время будет объявлено о возобновлении чартеров в Египет. По его словам, "все практически предрешено". Позже источник сообщил "Интерфаксу", что авиасообщение с курортами Красного моря может возобновиться после 10 мая. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе вчера заявила, что "по нашей предварительной информации, эта дата вряд ли придется на майские праздники, скорее всего — вторая половина мая". "И туроператоры, и туристы заинтересованы, чтобы цены были ниже. Но стоимость путевки будет зависеть от того, какие рейсы разрешат и с какой частотой. Если будет дано разрешение на выполнение только регулярных рейсов, два раза в неделю из нескольких городов, цена будет выше. Гарантировать туристам, что цена будет как в 2015 году, мы не можем. Это будет зависеть от того, сколько и какие рейсы будут допущены к осуществлению на курорты Египта. У Египта есть все шансы выйти в лидеры рынка, но это будет зависеть от цен", — добавила эксперт. /TOURBUS.RU

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