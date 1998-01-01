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Предприниматели просят у Ростуризма деньги на пляжные лежаки, одноместные катера и «Мерседесы»

Эксперты рассказали о самых неожиданных заявках на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма

Продолжается работа экспертов по рассмотрению около пяти тысяч заявок соискателей на получение представителями российского турбизнеса грантов Ростуризма на развитие внутреннего и въездного туризма.

Как ранее сообщили в Ростуризме, «подобные гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки Правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 млрд. рублей. Гранты смогут получить отечественные предприниматели, предоставившие проекты, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей.

Это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде».

Как отмечают эксперты, работа по оценке заявок очень трудоемкая и в заявленный Ростуризмом срок до 5 ноября может быть не завершена или завершена в «авральном порядке». На каждого эксперта возложена работа по рассмотрению нескольких десятков заявок претендентов.

При тщательной работе экспертов провести ее в течение двух недель параллельно с основной работой экспертов практически нереально.

Примечательна структура заявок в разделе грантов «Приобретение туристского оборудования, оборудования для ТИЦ, пунктов проката, объектов туристского показа и развлекательной инфраструктуры, товаров для отдыха и спортивного инвентаря, а также прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест», - рассказал нам один из экспертов.

Выяснилось, что около 70% заявок в этой категории касаются не комплексных системных проектов развития внутреннего туризма, а решения «своих» бизнес-вопросов оснащения санаториев, баз отдыха и просто личных "запросов" индивидуальных предпринимателей.

Например, одни соискатели просят у Ростуризма три миллиона на приобретение... лежаков для своих пляжей. Другие хотят такую же сумму на катер, рассчитанный на перевозку всего одного туриста.

Третьи хотят получить грант для покупки снегоходов без указания, на каких маршрутах они будут использованы. А некие предприниматели хотят получить финансирование на микроавтобусы «Мерседес», судьба которых после выделения госсредств будет неизвестна.

Есть и такие заявители, которые просят грант на приобретение туристского оборудования у определенной компании. Простая проверка экспертами дополнительных документов показывает, что в рекомендуемой компании соискатели сами выступают учредителями.

Любопытно, что чуть ли не в половине заявок деньги просят под модную в этом году тему создания глэмпингов.

Впрочем, справедливости ради следует сказать, что есть в общем объёме и доля «толковых» заявок, где гранты запрашиваются на развитие уже действующих интересных туристических проектов, экологических туров и др., - отмечают эксперты.

/TOURBUS.RU