|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
23 мая
Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в мае
Ресурс momondo предоставил нашему порталу информацию о том, какие направления выбирают туристы
Специалисты туристического метапоиска momondo проанализировали поисковые запросы россиян и провели опрос среди более 2000 респондентов, чтобы узнать, как изменились их туристические предпочтения этим летом.
В этом году, как и на протяжении последних 5 лет, больше половины опрошенных россиян считают пляжный отдых идеальным вариантом летнего отпуска. «Поездку на море планирует 61% туристов, в то время как средний показатель любителей данного вида отдыха по всему миру составил 53%», – рассказала Ирина Рябовол, представитель momondo.ru.
По результатам исследования, 42% россиян во время отдыха готовы вложиться в активный туризм – экскурсионные программы и поездки по историческим местам, 36% россиян тратятся на походы в рестораны или кафе, а 34% опрошенных основную часть отпуска посещают различные театры и музеи.
Среди международных направлений самым трендовым для российских путешественников стала Сицилия. «По сравнению с прошлым летом количество запросов на рейсы в Палермо возросло на 102%», – отметила Ирина Рябовол. В среднем за билет в Палермо туристам придется выложить 20 691 руб. Второе, третье и четвертое места в рейтинге популярности прочно укрепились за испанскими курортными городами Пальма-де-Майорка (+57%), Аликанте (+51%) и чуть более экономичным городом Малага (+40%), билет в который обойдется в 19 896 руб».
Добавим, что, если говорить о выездном туризме, то в этом году российские пользователи momondo чаще всего искали билеты в Бургас, Барселону и Тиват. Последний подвинул знаменитую Анталью и стал одним из самых бюджетных направлений после Тбилиси – стоимость билетов в Тиват снизилась и составила 18 181 руб.
Также одним из самых запрашиваемых и востребованных международных направлений стала Грузия. Внимание россиян приковано к двум городам – Тбилиси и Батуми. Дешевле всего обойдется перелет в столицу Грузии: в среднем туристы потратят на билет 16 154 руб. Цена перелета в Батуми и обратно из городов России составила 19 315 руб.
Динамика интереса к «домашним» направлениям не изменилась. За пляжным отдыхом россияне по-прежнему едут на отечественные курорты Краснодарского края. В 2019 году билеты в Сочи и Анапу подешевели. Так, перелет в Сочи обойдется в среднем в 13 460 руб. – это самое дешевое среди наиболее востребованных направлений внутри страны. Москва и Санкт-Петербург традиционно занимают лидирующие позиции среди туристов.
Также результаты опроса сервиса показали, что количество российских путешественников, предпочитающих останавливаться в отелях, быстро растет. Если в 2018 году их число среди респондентов составило 45%, то в 2019 году оно возросло до 67%. При этом 62% россиян чаще выбирают отели с включенным в стоимость питанием, на выбор 54% опрошенных влияет наличие бесплатного доступа к сети Wi-Fi, а 53% участников опроса обращает внимание на дополнительные удобства в виде бассейна, тренажерного зала, SPA-салона и ресторанов.
В 2019 году россияне готовы меньше экономить на проживании в отелях во время зарубежных поездок. В частности, завоевывают популярность более дорогие гостиницы в Испании и Турции. Кроме того, во время длительных отпусков самыми популярными остаются пляжные курорты. Среди путешественников из России в тренде – отели в турецком городе Кемер, где расположено большое количество галечных пляжей и парков, а многие гостиницы работают по системе «все включено». Здесь стоимость проживания за одну ночь составляет 6 877 руб. Эта часть Турецкой Ривьеры становится все более знаменитой: в 2019 году рост популярности Кемера, согласно поисковым запросам на сайте momondo.ru, составил целых 247%! На втором и третьем месте – отели в Алании (в среднем за ночь в отеле 3–4* вы можете потратить от 5 224 руб.) и Мармарисе (от 8 200 руб. за ночь). При этом Мармарис выбился в лидеры по количеству запросов и прочно укрепился на первой позиции в топе (+ 248%). Самым бюджетным вариантом стали гостиницы в Стамбуле. Здесь за ночь в отеле можно заплатить от 4 960 руб.
В Испании россиян, ищущих гостиницу, в первую очередь интересует Барселона. Здесь отмечена самая высокая цена за ночь в отелях 3–4* – 9 589 руб.
Как отметила Ирина Рябовол, жители России все чаще проводят отпуск, не выезжая за рубеж. «В этом году дома отдыхает 45% опрошенных россиян, что на 10% выше среднего показателя по Европе», – добавляет эксперт. При этом самым популярным остается курортный отдых в Краснодарском крае, а активный городской туризм остается на втором месте. Так, на внутреннем рынке в топ попали Сочи и Санкт-Петербург (в среднем 5 489 руб. за ночь в отеле 3–4*). Таким образом, ночь в отеле на отечественном курорте может обойтись чуть дороже, чем в гостинице трендового в этом году Стамбула».
Самым дешевым внутренним направлением стал сочинский пригород Лазаревское (в среднем 3 042 руб. за ночь в отеле 3–4*), который занял третье место в топе. На 4 и 5 месте расположились Анапа и Геленджик, вытеснив Москву. Стоимость проживания в этих городах Краснодарского края составила 3 902 и 3 836 руб. за ночь, соответственно, что равносильно отдыху в отелях трендового города Бургас.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72