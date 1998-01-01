Новости Стало известно, куда поедут отдыхать россияне в мае Ресурс momondo предоставил нашему порталу информацию о том, какие направления выбирают туристы

Специалисты туристического метапоиска momondo проанализировали поисковые запросы россиян и провели опрос среди более 2000 респондентов, чтобы узнать, как изменились их туристические предпочтения этим летом. В этом году, как и на протяжении последних 5 лет, больше половины опрошенных россиян считают пляжный отдых идеальным вариантом летнего отпуска. «Поездку на море планирует 61% туристов, в то время как средний показатель любителей данного вида отдыха по всему миру составил 53%», – рассказала Ирина Рябовол, представитель momondo.ru. По результатам исследования, 42% россиян во время отдыха готовы вложиться в активный туризм – экскурсионные программы и поездки по историческим местам, 36% россиян тратятся на походы в рестораны или кафе, а 34% опрошенных основную часть отпуска посещают различные театры и музеи. Среди международных направлений самым трендовым для российских путешественников стала Сицилия. «По сравнению с прошлым летом количество запросов на рейсы в Палермо возросло на 102%», – отметила Ирина Рябовол. В среднем за билет в Палермо туристам придется выложить 20 691 руб. Второе, третье и четвертое места в рейтинге популярности прочно укрепились за испанскими курортными городами Пальма-де-Майорка (+57%), Аликанте (+51%) и чуть более экономичным городом Малага (+40%), билет в который обойдется в 19 896 руб». Добавим, что, если говорить о выездном туризме, то в этом году российские пользователи momondo чаще всего искали билеты в Бургас, Барселону и Тиват. Последний подвинул знаменитую Анталью и стал одним из самых бюджетных направлений после Тбилиси – стоимость билетов в Тиват снизилась и составила 18 181 руб. Также одним из самых запрашиваемых и востребованных международных направлений стала Грузия. Внимание россиян приковано к двум городам – Тбилиси и Батуми. Дешевле всего обойдется перелет в столицу Грузии: в среднем туристы потратят на билет 16 154 руб. Цена перелета в Батуми и обратно из городов России составила 19 315 руб. Динамика интереса к «домашним» направлениям не изменилась. За пляжным отдыхом россияне по-прежнему едут на отечественные курорты Краснодарского края. В 2019 году билеты в Сочи и Анапу подешевели. Так, перелет в Сочи обойдется в среднем в 13 460 руб. – это самое дешевое среди наиболее востребованных направлений внутри страны. Москва и Санкт-Петербург традиционно занимают лидирующие позиции среди туристов. Самые популярные летние направления 2019 Топ-5 зарубежных направлений Средняя стоимость перелета туда-обратно летом 2019, руб. Топ-5 внутренних направлений Средняя стоимость перелета туда-обратно летом 2019, руб. Топ-5 трендовых направлений Средняя стоимость перелета туда-обратно летом 2019, руб. Бургас 19 312 Сочи 13 460 Палермо (+102%) 20 691 Барселона 18 379 Москва 14 645 Пальма-де-Майорка (+57%) 21 528 Тиват 18 181 Анапа 16 551 Аликанте (+51%) 22 633 Анталья 19 281 Санкт-Петербург 15 318 Малага (+40%) 19 896 Тбилиси 16 154 Краснодар 17 220 Батуми (+36%) 19 315 Также результаты опроса сервиса показали, что количество российских путешественников, предпочитающих останавливаться в отелях, быстро растет. Если в 2018 году их число среди респондентов составило 45%, то в 2019 году оно возросло до 67%. При этом 62% россиян чаще выбирают отели с включенным в стоимость питанием, на выбор 54% опрошенных влияет наличие бесплатного доступа к сети Wi-Fi, а 53% участников опроса обращает внимание на дополнительные удобства в виде бассейна, тренажерного зала, SPA-салона и ресторанов. В 2019 году россияне готовы меньше экономить на проживании в отелях во время зарубежных поездок. В частности, завоевывают популярность более дорогие гостиницы в Испании и Турции. Кроме того, во время длительных отпусков самыми популярными остаются пляжные курорты. Среди путешественников из России в тренде – отели в турецком городе Кемер, где расположено большое количество галечных пляжей и парков, а многие гостиницы работают по системе «все включено». Здесь стоимость проживания за одну ночь составляет 6 877 руб. Эта часть Турецкой Ривьеры становится все более знаменитой: в 2019 году рост популярности Кемера, согласно поисковым запросам на сайте momondo.ru, составил целых 247%! На втором и третьем месте – отели в Алании (в среднем за ночь в отеле 3–4* вы можете потратить от 5 224 руб.) и Мармарисе (от 8 200 руб. за ночь). При этом Мармарис выбился в лидеры по количеству запросов и прочно укрепился на первой позиции в топе (+ 248%). Самым бюджетным вариантом стали гостиницы в Стамбуле. Здесь за ночь в отеле можно заплатить от 4 960 руб. В Испании россиян, ищущих гостиницу, в первую очередь интересует Барселона. Здесь отмечена самая высокая цена за ночь в отелях 3–4* – 9 589 руб. Как отметила Ирина Рябовол, жители России все чаще проводят отпуск, не выезжая за рубеж. «В этом году дома отдыхает 45% опрошенных россиян, что на 10% выше среднего показателя по Европе», – добавляет эксперт. При этом самым популярным остается курортный отдых в Краснодарском крае, а активный городской туризм остается на втором месте. Так, на внутреннем рынке в топ попали Сочи и Санкт-Петербург (в среднем 5 489 руб. за ночь в отеле 3–4*). Таким образом, ночь в отеле на отечественном курорте может обойтись чуть дороже, чем в гостинице трендового в этом году Стамбула». Самым дешевым внутренним направлением стал сочинский пригород Лазаревское (в среднем 3 042 руб. за ночь в отеле 3–4*), который занял третье место в топе. На 4 и 5 месте расположились Анапа и Геленджик, вытеснив Москву. Стоимость проживания в этих городах Краснодарского края составила 3 902 и 3 836 руб. за ночь, соответственно, что равносильно отдыху в отелях трендового города Бургас. Самые популярные летние направления для бронирования отелей Топ-5 зарубежных городов Средняя цена за ночь в отеле 3-4*, руб. Топ-5 городов России Средняя цена за ночь в отеле 3-4*, руб. Топ-5 трендовых направлений Средняя цена за ночь в отеле 3-4*, руб. Кемер 6 877 Сочи 5 489 Мармарис (+248%) 8 200 Аланья 5 224 Санкт-Петербург 5 489 Кемер (+247%) 6 877 Мармарис 8 200 Лазаревское 3 042 Стамбул (+193%) 4 960 Барселона 9 589 Анапа 3 902 Сиде (+185%) 6 877 Стамбул 4 960 Геленджик 3 836 Бургас (+167%) 3 902 /TOURBUS.RU

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