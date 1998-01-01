Чартерные авиакомпании – самые непунктуальные

Первого марта пассажиры чартера авиакомпании AZUR Air, отправлявшегося из Петербурга в Доминикану, вынуждены были ждать вылета с половины пятого утра до шести вечера, более 13 часов. И с большим опозданием отправились на отдых только потому, что перевозчик все же сумел заменить вышедший из строя борт на другой, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Между тем, итоги 2016 года показывают: чартерная перевозка по-прежнему остается одним самых слабых звеньев в организации зарубежных туров. Так, по данным РИА «Рейтинг», составленным на основании информации Федерального агентства по воздушному транспорту (Росавиация), в прошлом году в пятерку самых пунктуальных в стране авиакомпаний вошли «Сибирь» (S7), «ЮТэйр», «Победа», «Аэрофлот» и «Россия», которые, выполнив от 24,9 («Победа») до 218,9 тыс. рейсов («Аэрофлот»), допустили не более 2% задержек вылетов.

В отличие от них, последние места рейтинга пунктуальности, как и следовало ожидать, заняли авиакомпании, ориентированные на чартерные перевозки. В частности, самой непунктуальной в России по итогам 2016 года стала AZUR Air, допустившая наибольшее число случаев задержек рейсов. Результаты у нее действительно плачевные: на данным Росавиации, осуществив всего 600 рейсов и перевезя около 2,34 млн пассажиров, 14,9 % ее лайнеров отправились в полет с опозданием более чем на два часа, а еще 7,1% вылетели, как минимум, на 6 часов позднее назначенного времени.

Чуть лучше по этому показателю дела обстоят у «ВИМ-Авиа», которая в 2016-м также систематически задерживала рейсы (11,5% с опозданием свыше двух часов и 2,4% вылетевших с задержкой более шести часов).

Кроме них, в число самых непунктуальных авиакомпаний РФ попали «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные а/л», которые, в среднем, каждый десятый рейс осуществляют с опозданием на два и более часов.

Не слишком хороши показатели и у «Уральских авиалиний», которые 5,11% рейсов выполнили с задержкой более двух часов, а 0,6% - свыше шести.

Как считает эксперт в сфере пассажирской авиации Олег Пантелеев, если основными причинами задержек рейсов у таких перевозчиков как «Якутия», «ИрАэро» или «Полярные а/л» являются погодные условия в регионах их полетов, то у «чартерных» «ВИМ-Авиа» или AZUR Air это, как правило, причины организационного характера. «При выходе лайнера из строя по техническим причинам небольшой парк активно эксплуатируемых воздушных судов попросту не позволяет им оперативно заменить самолет, – поясняет эксперт. – В результате нередко возникают большие задержки в выполнении рейсов, составляющие от часа до суток».

Стоит напомнить, что минувшим летом «ВИМ-Авиа», к примеру, допустила рекордные опоздания, достигавшие в Москве, Симферополе, Петербурге и некоторых зарубежных аэропортах почти двух суток.

/TOURBUS.RU