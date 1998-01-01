Мастер-класс

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Райко Ружичка
Директор Национального офиса по туризму Хорватии
"Турпоток из России вернулся на допандемийный уровень"

- Райко, поздравляем вас с отличным годом для туризма в Хорватию! Можете поделиться вашими ожиданиями от 2022 года? Рост турпотока из России продолжится теми же темпами?

- Надо отметить, что да, - прошлый год превзошел наши ожидания и турпоток из России практически вышел на допандемийный уровень. Результаты отличные: 145 тыс. российских туристов по сравнению с 2019г. – 154 тыс. В последние три месяца, благодаря «вакцинным турам», турпоток в Хорватию из России оказался на 30-40% выше, чем за тот же период 2019 года. Есть надежда, что российский турпоток в Хорватию в этом году как минимум повторит рекорд 2012 года, когда нашу страну посетило 197 тыс. русских туристов. В 2022 году мы ожидаем где-то 30-35% увеличения роста туристического потока и надеемся побить исторический рекорд, подняв планку до 200 тысяч!

- Это вполне наглядно говорит о популярности вакцинных туров в Загреб. По вашему мнению, такие туры будут стимулировать рост интереса к Хорватии, как к пляжному, оздоровительному и экскурсионному направлению?

- Конечно, нельзя сравнивать вакцинные туры с пляжным туризмом, нашим главным турпродуктом с июня по сентябрь. И я надеюсь, что так и останется. Но отмечу, что в настоящее время популярность вакцинных туров огромная, что, в свою очередь, безусловно, стимулирует и интерес к другим направлениям туризма. В декабре, в Загребе, если смотреть статистику, россияне оказались в этом направлении самыми активными среди иностранных туристов. Да и по показателям первых 10-ти дней 2022 года вы держите первенство по вакцинным турам. Сейчас россияне могут совершенно бесплатно не только пройти в Хорватии полный курс вакцинации вакцинами, одобренными ВОЗ, но и получить европейский цифровой сертификат.

 

По инициативе Туристического Сообщества города Загреба и при поддержке Хорватского туристического сообщества был организован специальный павильон для вакцинации иностранных туристов, вакцинация производится всеми доступными видами вакцин, включая Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Также туристы могут вакцинироваться в других пунктах вместе с резидентами.

- Уже известно какая авиаперевозка будет выполняться на курорты Хорватии весной и летом будущего года? Объём перевозки и география направлений будут увеличены?

- Объём перевозок должен быть достаточен для реализации наших планов. И мы ожидаем, что они будут больше, чем в прошлом. Впервые в зимнем сезоне 2021-2022 из Москвы в Загреб будут летать сразу несколько российских авиакомпаний – "Аэрофлот" (ежедневно), Nordwind (дважды в неделю) и S7 (c 23 января по воскресеньям). На данный момент, с конца января 2022 в Загреб из Санкт-Петербурга впервые полетит авиакомпания «Россия». Мы говорим о возможности продления рейсов на ноябрь-декабрь этого года. В принципе, самолетов и кресел должно быть достаточно. Что касается летнего сезона, мы ожидаем, что будут выполнятся рейсы регулярные и чартерные рейсы, также собственные рейсы туроператоров, из Москвы и, возможно, из других городов РФ, на побережье Истрии (Пула, традиционно с апреля 2022) и Далмации (Задар, Сплит, Дубровник – май-июнь 2022). Уже есть полетная программа а/к Аэрофлота, Сибири на все эти 4 направления.

- При таком ожидаемом высоком туристском спросе, не возникнет ли проблем с выдачей виз Консульством Хорватии?

Надеемся, что нет. В минувшем году у нас был очень удачный летний сезон и был сюрприз: мы не ожидали такого наплыва туристов. Порой консульство Хорватии просто не успевало выдавать визы из-за огромного спроса. Но в этом году мы уже подготовились, - были проведены встречи с послом и коллегами из консульства, так что в ожидании еще более «горячего» сезона, все должно будет решаться вовремя и качественно.

Кстати, в январе в Москву прилетает наш vинистр иностранных дел, и одной из тем встречи будет как раз выдача виз.

- Какие маркетинговые шаги вы планируете в будущем году для дальнейшего продвижения Хорватии?

- Национальный туристический офис Республики Хорватии планирует дальнейшее продвижение нашей прекрасной страны Адриатического побережья, осуществляя информационную поддержку путешественникам и профессионалам турбизнеса, а также средствам массовой информации. Как всегда планируются и конференции, и презентации для бизнеса. Пока в ближайших планах большой ивент в марте, в рамках Дней хорватского туризма. На него будут приглашены представители турбизнеса Хорватии, гостиничного бизнеса, принимающих партнеров, яхтинг и других коллег. Надеюсь, что такие бизнес - встречи окажутся полезными для наших российских партнёров. Ожидаем большое количество участников.

 

Также, в планах – выездные презентации по 4 регионам и городам: Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ростов на Дону. Также онлайн мероприятия – виртуальный воркшоп и вебинар. В мае, совместно со своими партнёрами-ведущими туроператорами мы начнем большую компанию по рекламному продвижению летнего отдыха Хорватии. Чтобы достичь запланированных показателей, надо будет максимально рассказать про возможности нашей страны. Также планируются пресс-туры для СМИ и рекламно-ознакомительные поездки для турагентов.

- На продвижение каких видов туризма в Хорватию вы будете делать акценты прежде всего?

- Как всегда, акцент мы будем делать на летний отдых. Фокус – на все, что с ним связано: солнце, море, пляжи, яхтинг, активный туризм… Я думаю, что большинство бюджета мы выделим именно на продвижение этого направления.

- Райко, а как вы думаете, на карте Хорватии ещё остались белые пятна для российских туристов? Если да, то «откройте» для наших читателей ещё несколько интересных мест и видов отдыха в Хорватии.

- Безусловно. В зимний и осенне-весенний сезоны, российские туристы чаще всего бронируют и бюджетные варианты на 1-2 ночи, и длительные поездки на неделю и более с изучением не только столицы, но и посещением других городов Хорватии, таких как Пула, Ровинь, Риека, Опатия, Дубровник, Сплит. Но больше всего, конечно, туристов прилетает в Загреб. Мне кажется, что «белыми» пятнами для российских туристов по – прежнему остается восточная часть нашей страны: Славония и Баранья. Это потрясающей красоты места, где можно почувствовать себя в другом измерении: прогуляться по лесу, побыть в уединении с природой, открыть для себя вкусную аутентичную кухню, выпить хорошего вина.

Также, в континентальной части много бальнеологических курортов, - в наше время это отличный вариант постковидной реабилитации. Я просто уверен, что такие новые точки на карте нашей страны – станут приятным бонусом к стандартной программе.
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