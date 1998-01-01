Мастер-класс

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Ирина Петренко
Руководитель московского представительства Национального Агентства Италии по туризму (ENIT)
«Италия продолжает оставаться для россиян одним из самых желанных туристических направлений»

Наступил новый 2022 год. Мы поговорили о планах на будущее с руководителем представительства ENIT – Национального Агентства Италии по Туризму - Ириной Петренко. Можно ли ожидать открытия границ в этом году, какие шаги навстречу российским путешественникам планирует делать консульство Италии и на чем будут расставлены основные акценты – обо всем этом она рассказала «Турбизнесу»

- Ирина, на первый вопрос, конечно, очень трудно дать точный ответ. Тем не менее... Когда вы ожидаете открытия границ Италии для российских туристов, пусть даже и на определенных условиях въезда?

- В условиях постоянно меняющейся ситуации, сложно оценить возможность открытия направления в ближайшее время, поэтому точных сроков открытия Италии для российских туристов пока нет. Напомню, что в настоящее время существует прямое авиасообщение между Россией и Италией, но въезд в страну разрешен определенным категориям путешественников – имеющим гражданство или вид на жительство в Италии и членам их семей, а также въезжающим по таким причинам как работа, учеба, лечение и ряд других. Режим ЧС продлен в Италии до 31 марта 2022 и с 16 декабря 2021 введены дополнительные ограничения, касающиеся передвижения по стране и посещения ресторанов, теперь стал необходим так называемый Super Green Pass – он выдается привитым европейской вакциной, а также переболевшим коронавирусом и выздоровевшим не позднее полугода назад.

- Тем не менее, мы не перестаем надеяться на стабилизацию ситуации и скорейшее восстановление туристических потоков. Ведутся двусторонние переговоры по обсуждению условий въезда, открытия границ и других формальностей, касающихся туристических поездок.

Какие первые маркетинговые шаги вы предпримите после открытия границ между нашими странами?

- Мы никогда не останавливали нашу работу, хотя в последнее время она перешла больше в онлайн формат для поддержания интереса к стране и знакомства с её особенностями и менее известными маршрутами. Мы чувствуем ностальгию россиян, их готовность поехать в Италию, как только откроют границы. Кроме того, у нас появилось свое web-радио и обновляется наш итальянский сайт. Но, конечно же, хотелось бы поскорее перейти от виртуальных встреч и воркшопов к полноформатной работе, как с партнерами в сфере турбизнеса, так и направленной на конечного потребителя.

 

Как известно, в этом году «выстрелили» именно те страны выезда, которые оказались открыты для россиян. Вы будете продвигать Италию как-то по новому в этой конкурентной среде?

Безусловно, в момент открытия конкуренция среди направлений будет весьма высока. И мы не собираемся «почивать на лаврах» просто зная, что Италия – одно из любимых туристических направлений россиян. В Италии относительно недавно было учреждено Министерство Туризма и в настоящее время полным ходом идет разработка новых стратегических планов на ближайшую перспективу. В министерской программе по восстановлению итальянского туризма делается ставка на координирование деятельности в сфере туризма, обеспечение безопасности передвижения, помощь компаниям в сфере туризма, усиление бренда Италия, цифровизация туристического сектора, преодоление фрагментации и консолидация отрасли.

 

В стратегии ENIT – Национального Агентства Италии по Туризму большое внимание уделяется укреплению исследовательской и аналитической деятельности в сфере туризма, продвижению цифрового маркетинга, разработке нового туристического продукта и поддержание интереса к уже существующему, сохранение позиционирования бренда Италия на рынках зарубежных стран и его дальнейшее развитие.

 

На нашем Visit Italy Web Radio можно услышать новости на разных языках, прямые трансляции с корреспондентами из 23 стран, подкасты, постоянно обновляемую актуальную информацию о туризме, тематические программы, ток-шоу о путешествиях, выпуски, посвященные литературным и туристическим новостям, эксклюзивные интервью с известными личностями национального и международного масштаба, но, прежде всего, итальянской музыки, которая служит мощным инструментом распространения итальянской культуры, истории, традиций и образа жизни.

- А на какие виды туризма и на какие регионы страны вы будете делать акценты прежде всего?

- Наша деятельность традиционно распространяется на продвижение всех 20 итальянских регионов. Особое внимание будет уделяться винно-гастрономическому, оздоровительному, активному и спортивному туризму, а также MICE сегменту. Кроме того, отдельного упоминания заслужат остров Прочида, выбранный Культурной столицей Италии на 2022 год и горнолыжные курорты Кортины д’Ампеццо и Милана, не так давно победившие в гонке за право быть местом проведения Зимних Олимпийских Игр в 2026 году.

- Специалисты говорят о высоком отложенном спросе. Как быстро, по вашему мнению, восстановится российский турпоток в Италию после рестарта? Сколько россиян принимала Италия до пандемии?

- В 2019 году мы вышли на третье место по статистике прибытия российских туристов и, конечно, мы планировали и дальше увеличивать эти цифры. В 2019 году поток путешественников из России в Италию превысил один миллион человек, что на 16,7% больше, чем в 2018 году. Были большие планы с учетом увеличения количества и направлений прямых авиарейсов между Россией и Италией.

Сейчас Италия продолжает оставаться для россиян одним из самых любимых и желанных туристических направлений. Мы отмечаем большое ожидание открытия границ, получаем огромное количество вопросов по почте и в социальных сетях, где люди выражают надежду как можно раньше посетить Италию. Для Италии российский рынок является очень значимым и довольно остро чувствуется его временное отсутствие. Надеемся на скорейшее урегулирование существующих препятствий, тем более что восстановление займет еще какое-то время, в том числе и по техническим причинам, связанным с возобновлением прежних объемов авиаперевозки, работой в новых условиях протоколов безопасности и так далее. Консульство Италии уже начало делать первые шаги навстречу российским путешественникам и выдавать им визы, взамен истекших в период пандемии.

- Вы ожидаете изменений в потребительском поведении российских туристов после открытия границ? Например, предпочтений по длительности, бюджету, географии поездок? Акцент на безопасность и больший интерес к индивидуальным поездкам?

- Правила въезда в разные страны постоянно меняются, отсюда и рост числа бронирований «в последнюю минуту», в то время как ранее путешественники часто оплачивали туры и билеты за несколько недель или даже месяцев до поездки. Предполагается увеличение спроса на поездки с целью реабилитации после коронавируса, в места, где можно улучшить здоровье, уже пострадавшее от вируса, а также укрепить иммунную систему, если до сих пор удалось избежать заболевания.

Работа в режиме «на удаленке» повышает востребованность формата «офис в отеле», т.е. организация пребывания на более длительный срок с дополнительными возможностями по уходу за детьми, оснащению номеров для комфортной работы: письменный стол, различные офисные устройства, высокоскоростной интернет, эргономичные кресла и т.п.

 

Наиболее вероятны предпочтения в пользу более уединенных мест отдыха, малых городов, небольших курортов, индивидуальных трансферов и персонализированных экскурсий.

Основная стратегия последних лет, причем не только для российского рынка, но в принципе для продвижения Италии на мировом рынке – делать ставку не на объем, а на качество турпотока. Ресурсы направления, его положительный имидж - основная мотивация для путешествия. Поэтому приоритетные задачи – формирование и поддержка позитивного имиджа Италии, в том числе касающегося безопасности.
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