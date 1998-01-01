Мастер-класс

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Виталий Избрисов
Представитель Венгерского национального управления по туризму в России
"Российский турпоток в Венгрию вырос на 365%!"

- Виталий, в 2021 году Венгрия стала одной из немногих стран ЕС, открытых для наших туристов. Как это сказалось на российском турпотоке в страну?

- В 2017-2019 годах в Венгрии наблюдалась тенденция к росту числа российских гостей и ночевок: за этот период число гостей в коммерческих объектах размещения увеличилось на 10 процентов, а число ночевок - на 4 процента.

В 2020 году из-за пандемии тенденция роста неожиданно оборвалась: в 2020 году количество ночевок гостей сократилось на 84% по сравнению с 2019 годом - золотым годом для туризма.

В 2019 году Россия была 7-й по значимости страной-источником Венгрии; в 2020 (январь-декабрь) и 2021 (январь-ноябрь) годах она вышла на 10-е место.

 

Национальный центр туристических данных (НЦТД) является крупнейшей исследовательской структурой в секторе нашей туристической статистики на сегодняшний день. Согласно данным НЦТД, России удалось сохранить благоприятную позицию в 2021 году, что весьма примечательно, учитывая постоянные ограничения на поездки в течение почти всего года.

Этим летом, по сравнению с прошлым сезоном, количество российских туристов, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось (+365%), как и число проведенных ими ночей (+234%) .

К октябрю 2021 года количество ночевок российских гостей достигло уровня января 2020 года - то есть уровня до пандемии. Судя по количеству ночевок и данным предварительного бронирования, Россия вновь стала одной из важнейших стран-поставщиков туристов в Венгрию после снятия ограничений на поездки.

- Можете ли вы рассказать, из каких городов приезжали к вам российские туристы? Какие возрастные группы они представляли?

- По нашим исследованиям, в 2021 году более 30% российских гостей были в возрасте 18-35 лет, около 30% - в возрасте 35-44 лет и около 30% - в возрасте 45-64 лет. Средний возраст турстов составил 41 год. Российские туристы обычно оставались в Венгрии в среднем 3-4 дня. В В 2020 году более 40% туров были проданы москвичам.
Помимо Москвы, основными городами, откуда приезжали к нам туристы, стали Петербург и Екатеринбург.

- Какие направления отдыха и виды туризма выбирают россияне в Венгрии?

- Около двух третей российских туристов выбрали Будапешт в качестве места назначения в Венгрии.
Оздоровительный туризм играет очень важную роль в развитии туризма из России. Помимо Будапешта, самым популярным городом в 2021 году стал Хевиз, число гостей и проведенных ночей увеличилось почти на 30 процентов по сравнению с 2020 годом.

Также наблюдается значительная тенденция к росту числа ночевок в Западной Венгрии: к 2021 году их количество увеличилось почти на 40 процентов. В этом регионе, наиболее посещаемыми помимо Хевиза - Бюк и Шарвар стали пляжный город Шиофок, а в восточном регионе наиболее посещаемыми городами являются Дебрецен и Хайдусобосло.

- И последний вопрос — насколько в 2021 году активно осуществлялось авиасообщение между нашими странами?

- В 2019 году российские туристы могли попасть в Венгрию прямыми рейсами из 4 аэропортов, а в 2021 - из семи. В 2021 году в Венгрию можно улететь напрямую из Москвы (Шереметьево, Внуково, Жуковский), из Санкт-Петербурга (Пулково), из Казани (Международный аэропорт Казань), из Екатеринбурга (Кольцово) и из Ростова-на-Дону (Платов). С авиакомпанией Wizzair российские гости могут путешествовать не только в Будапешт, но и в Дебрецен, что очень позитивно влияет на развитие Дебрецена и курорта Хайдусобосло.

Кроме того, с сентября 2021 года "Уральские авиалинии" открыли прямой рейс Екатеринбург - Будапешт. "Уральские авиалинии" также будут выполнять прямой рейс между подмосковным аэропортом Жуковский и Будапештом.
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