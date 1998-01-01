Мастер-класс

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Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга "Турбизнес"
Готовимся к осенней серии региональных Workshop «Турбизнес»!
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Предыдущие мастер-классы:
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга "Турбизнес"
Людмила Сивова
Руководитель отдела Workshop Медиахолдинга "Турбизнес"
Хабиб Аммар
Министр туризма, ремесел и культуры Тунисской Республики
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